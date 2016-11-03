"İdam cezası gelirse Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği sona erer"

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, başkanlık sistemi tartışmalarıyla beraber yürüyen idamın geri getirilmesine ilişkin konuyu değerlendirdi. Yılmaz, "Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmayan bir ülke durumuna düşer. Bu durumda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği sona erer" diye konuştu.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (3 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan 'Mesut Yılmaz uyarıyor: İdam gelirse şu 7 şey olur' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz aradı.

“Ölüm cezası gelirse şu yedi şey olur” dedi.

Ve başladı saymaya:

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1-SÖZLEŞME İHLAL EDİLİR

Türkiye, taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı ve 13’üncü protokollerini ihlal etmiş olur. (6’ncı protokol AK Parti’den önce kabul edildi. Buna göre savaş hali hariç ölüm cezası kaldırılmış oldu. 13’üncü protokol ise AK Parti zamanında kabul edildi. Buna göre ölüm cezası mutlak kaldırılmış oldu. Yani savaş hali şartı da kalktı.) Bu protokoller, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mütemmim cüzüdür. Bunu ihlal etmek, sözleşmeyi ihlal anlamına gelir.

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2-AVRUPA KONSEYİ ÜYELİĞİ BİTER

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmayan bir ülke durumuna düşer. Bu durumda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği sona erer.

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3-SUÇLULARI İADE SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLİR

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Suçluları İade Sözleşmesi ve bu sözleşmeyle birlikte çıkarılan Adli İşbirliği Yasası ihlal edilmiş olur.

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4-MÜZAKERELER DONDURULUR

Avrupa Birliği, siyasi olarak Türkiye ile müzakereleri dondurur.

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5-AVRUPA İADE ETMEZ

Yurtdışında olup da Türkiye’ye iadesi istenen başta FETÖ üyeleri olmak üzere hiçbir suçlunun, Avrupa ülkelerinden iadesi kesinlikle mümkün olmaz.

6-EVRENSEL HUKUKTAN KOPULUR

Eğer Türkiye, ölüm cezasını geçmişe yönelik olarak uygulamaya kalkarsa, yani FETÖ olayı için de bu cezayı tatbik etmeye kalkarsa... Hem evrensel hukukun en temel ilkesini hem de kendi Anayasamızın kabul ettiği “cezaların geri yürümeyeceği” ilkesini çiğnemiş olur. Evrensel hukuktan kopar.

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7-BEYAZ RUSYA’NIN GERİSİNE DÜŞERİZ

Türkiye, Avrupa’da Beyaz Rusya’nın gerisine düşer. Çünkü Beyaz Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalamayan ve Avrupa Konseyi’ne üye olmayan, tek Avrupa ülkesidir. Türkiye ise imzaladığı anlaşmayı iptal etmek suretiyle hem konsey üyesi olmayan hem de kendi imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal etmiş olarak Beyaz Rusya’nın da gerisine düşer.