İdam cezası almamak için hamile karısını ve iki çocuğunu öldürdüğünü kabul etti

ABD'de yaşayan Chris Watts, idam cezası almamak için hamile eşini ve iki çocuğunu öldürdüğünü kabul etti. Watts'ın sevgilisi Nichol Kessinger ise ilk kez olanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki Chris Watts'ın hamile eşi Shannan Watts ve üç ve dört yaşındaki kızları Celeste ve Bella geçen ağustos ayında cinayete kurban gitmişti. "Evlilik yüzüğünü takmıyordu, bana boşandığını söylemişti" diyen Kessinger ona inandığını dile getirdi. Genç kadın olayın olduğu gün ise hiçbir şey olmamış gibi normal mesajlaştıklarını ve Watts'ın yoğun olduğunu söylediğini dile getirdi.

"Benim olanlardan haberim yoktu, meğer cinayet işlemiş, yanıma geldiğinde çok soğukkanlı duruyordu" diyen Nichol Kessinger "Fakat daha sonra onun yalancının biri olduğunu anladım" dedi.

Chris'in Televizyona çıktığında yalan söylediğini, boşanmadığını ve öldürdüğü eşi Shanann'ın 15 haftalık hamile olduğunu öğrendiğini açıkladı. Shanann ve öldürülen çocuklar için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Nichol Kessinger adaletin yerini bulması için elinden geleni yapacağını söyledi.

İdam cezası ile yargılandığı davada Chris, ölüm cezası almamak için cinayeti işlediğini kabul etti.

Chris daha önce bir televizyon programında, kayıp ailesi için gözyaşı dökmüş ve eşi ve çocuklarının sağ salim eve dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıdan bir süre sonra hamile eş Shannan'ın ve kızların cansız bedeni, Chris'in eski iş yerine ait bir arazide benzin tankına sıkıştırılmış şekilde bulundu.

Bir gün sonra Chris birinci derece şüpheli sıfatıyla tutuklandı.

Uzmanlar, Chris'in ruh sağlığının bozuk olduğunu ve bunun kişisel bir özellik olmadığını söyledi. Polis, Chris'in bir iş arkadaşı ile ilişkisinin olduğunu ve kaybolmasından bir gün önce eşine ayrılmak istediğini söylediğini belirtti.

Chris, ayrılık konuşmasının ardından eşinin kızlarını boğduğunu ve bunun üzerine eşini ve kızlarını öldürdüğünü söyledi. Suçunu itiraf eden Chris böylece idam cezası almaktan kurtuldu.

Cinayet suçu ile yargılanan Chris'in cezası 19 Kasım'da görülecek duruşmada belli olacak.