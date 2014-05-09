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Dünya
Deutsche Welle

İdam cezaları askıya alındı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir mahkumun dakikalarca işkence çekerek ölümü üzerine idam cezalarının infazı askıya alındı. İlgili mahkeme kararında, soruna yol açan 'ilaç karışımı' her yönüyle incelenmeye çağrıldı.

09 Mayıs 2014 14:19

19 yaşındaki bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen Clayton Lockett'ın cezası, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Hapishanesi'nde yeni bir ilaç karışımıyla geçen hafta infaz edilmek istenmişti.

Ancak işlem başarısız olmuş, 38 yaşındaki mahkum 40 dakikayı aşkın süre boyunca can çekiştikten sonra kalp krizinden ölmüştü. İlk incelemelerde, ilaç karışımının "istenen etkiyi yapmadığı" belirlenmişti.

Gelişme üzerine Lockett'in ardından aynı gün idam cezasının infaz edilmesini bekleyen Charles Warner'in infazı ertelenmişti. Kız arkadaşının 11 aylık bebeğini tecavüz edip öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına mahkum edilen Charles Warner bunun üzerine İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Warner'in infazının 13 Kasım'a ertelenmesini kararlaştırdı.

İstinaf mahkemesi kararını verirken Oklahoma eyalet yönetiminin talebini de dikkate aldı. Eyalet yönetimi ölüm cezasının yürürlükte kalmasında ısrar etti. Bunun yerine, kendilerine 6 aylık süre tanınmasını, bu süre içinde Clayton Lockett'ın infazında yaşanan sorunu belirleme sözü verdi.

Oklahoma istinaf mahkemesi hakimleri, eyalet yönetiminin talebine koşullu olarak izin verdiler. Olayın bağımsız bir kurul tarafından tüm ayrıntılarıyla araştırılması ve gelişmeler hakkında mahkemenin bilgilendirilmesi hükme bağlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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