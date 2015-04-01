'İdam caydırıcı değil'



Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Barbara Lochbihler, uluslararası toplumun idam cezaları nedeniyle Çin'e yönelik tepkilerini daha sesli olarak dile getirmesi gerektiğini söylüyor. Yeşiller Partili politikacı Lochbihler Çin'de uygulanan idamların tüm dünyada gerçekleştirilen infazların toplamından daha fazla olduğunu ileri sürüyor.

Bugüne dek Çin'e gösterilen uluslararası tepkilerin etkisinin hissedilmeye başladığını ifade eden Lochbihler, insan hakları ihlalleri konusunda Çin'de bazı olumlu gelişmelerin, yetersiz de olsa, yaşandığını belirtiyor. Özellikle idam cezalarının infaz edilmeden ikinci bir mahkemenin de onayına sunulduğunu vurgulayan Alman politikacı, "Bir kez daha şunu vurgulamak isterim. Çin'de baskılar nedeniyle idam cezalarının ikinci bir mahkeminin de onayına sunulmasından sonra infazlarda bir azalma görüldü. Çünkü böylece bazı infaz kararlarının yasalara uygun olmadığı anlaşılabildi. Nitekim Çin'de hukuk okumadan da hâkim olunabiliyor. Bazen partiye üye olmak yetiyor" diye konuşuyor.

Mısır ve Nijerya'da büyük sorun yaşanıyor

Dünyanın diğer ülkelerinde de idam cezaları konusunda genelde bir gerileme olduğunu ifade eden Lochbihler, ABD'de gözle görülür bir azalma saptandığını, buna karşın Afrika'da bir değişimin olmadığını söylüyor. Mısır ve Nijerya'da ise yargısız infaza yaklaşan uygulamalar olduğunu vugulayan Lochbihler, dünyanın dikkatini şimdi bu bölgelere çevirmesi gerektiğini belirterek, "Mısır'da örneğin durum çok vahim. Burada toplu yargılamalar yapılıyor. Birden 500 ya da 300 kişiye idam cezası veriliyor. Sanıklar mahkemeye bile çıkarılmıyor. Tabiri caizse yargısız infazlarla insanlara acımasızca ölüm cezaları veriliyor. Çok zor bir durum elbette. Mısır hükümeti eleştirilere açık değil. Nijerya'da da aynı durum söz konusu" diyor.

Çin'den sonra en çok idam cezasının İran'da uygulandığı söyleniyor. Şu sıralarda sonuca bağlanması beklenen nükleer pazarlıklar sırasında İran'da da idam cezaları konusunda iyileştirmeler gündemde. Lochbihler ise bu konuda iyimser değil. "Malesef bu konuda çok olumlu düşünmüyorum" diye konuşan Lochbihler, İran'la sürdürülen müzakerelere son yıllarda aktif olarak katılan Avrupa Birliği yüksek temsilcileri Ashton ve Mogherini ile görüştüklerini belirterek, "Müzakereler sırasında idam konusunu gündem dışı konuşacaklarını söylediler. Ama müzakerelerin bir parçası değil bu konu. İran'la nükleer konuların yanı sıra reşit olmayanların idam edilmeleri ve hatta tüm adalet sisteminin değişitirilmesi gibi konuları konuşmak gerekir" diye devam ediyor.

Lochbihler idam cezalarının genelde caydırıcı oldukları için uygulandığını, ancak gerçekte suçun tekarlanmasını önlemeye yönelik önemli bir katkısı olmadığını belirterek, "Eğer öyle olsaydı dünyanın bir çok bölgesinde artık uyuşturucu ticareti yapılamazdı" diye konuşuyor.