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Dünya

Idaho'da üniversite öğrencilerinin plazma satabilmek için Koronavirüs'e yakalanmaya çalıştığı tespit edildi

15 Ekim 2020 12:44

T24 Dış Haberler

ABD'nin Idaho eyaletindeki Brigham Young Üniversitesi, öğrencilerinin plazma satabilmek içini kendilerini bilinçli olarak Koronavirüs'e maruz bıraktıkları hakkında bilgilendirildikerini söyledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Öğrencilerin Covid-19 antikorları içeren plazma satmak için kendilerini veya başkalarını Koronavirüs'e maruz bıraktıkları konusundaki bilgilerden derin endişe duyuyoruz" denildi.

Üniversite, plazma satmak amacıyla kendine bilinçli olarak virüsü bulaştırmaya çalışanların okuldan atılabileceğini ifade etti.

Açıklamada, "Covid-19 hafife alınacak bir şey değildir. Sağlık ve güvenliğe karşı umursamaz tavır daha fazla hastalık ile çevremizde can kaybına sebep olur" denildi.

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