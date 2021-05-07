Idaho'da bir 6. sınıf öğrencisinden okuluna silahlı saldırı: 3 yaralı

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ABD'nin Idaho eyaletindeki bir okula giden 6. sınıf öğrencisi, 2 öğrenciyi ve bir temizlik görevlisini silahla vurarak yaraladı. Öğretmenlerden birinin öğrencinin elinden silahı zorla almayı başardığı ifade edildi.

Jefferson bölge şerifi, Rigby Ortaokulu'nda bir öğrencinin birkaç el silah sıktığını ifade etti. İsmi paylaşılmayan kız öğrencinin Idaho Falls'ta yaşadığı belirtilirken saldırının neden düzenlendiği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, saldırıda yaralananların hayatta kalacağını düşündüklerini, kurşunların kritik noktalara isabet etmediğini belirtti.

Dr. Michael Lemon, yetişkin yaralının taburcu edildiğini, iki öğrencinin ise hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Öğrencilerden birinin ameliyata alınmasının gerekebileceği ifade edildi.