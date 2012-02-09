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Politika

İçtüzük için uzlaşma sağlanamadı TBMM (A.A)

09 Şubat 2012 16:08

-İçtüzük için uzlaşma sağlanamadı TBMM (A.A) - 09.02.2012 - TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifine ilişkin Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadı.  Danışma Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, ''Danışma Kurulunda gündemle ilgili herkes kanaatini belirtti. Ortak bir noktada buluşamadık. Şimdi herkes kendi önerisini getirecek'' dedi.  Canikli, başka bir soru üzerine ''Teklifte, 19. maddenin geri çekilmesi dayatma olur. Esas verimliliği sağlayacak madde 19. madde. İşin kalbi orası. Kalbini çıkarın atın, olmaz. İçtüzük görüşmeleri devam edecek'' diye konuştu.  Nurettin Canikli, grup önerilerinde Genel Kurulun cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışmasını öngördüklerini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise ''Uzlaşma yok. Biz direnişe, milletin kürsüsünü korumaya devam edeceğiz'' dedi.  İnce ayrıca, yaptıklarının ''kürsü işgali'' olarak adlandırılamayacağını, ''milletin kürsüsünü korumaya çalıştıklarını'' söyledi.

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