-İçtüzük görüşmeleri ertelendi TBMM (A.A) - 09.02.2012 - TBMM Genel Kurulunda, TBMM İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmeleri ertelendi. TBMM Genel Kurulunda, CHP ve MHP'nin grup önerilerinin kabul edilmemesinin ardından TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, gündeme geçmeden grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı. Yapılan toplantıda İçtüzük teklifinin görüşmelerinin haftaya ertelenmesi görüşü benimsendi. AK Parti, Genel Kurulun yarın, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri çalışmasını öngören grup önerisini geri çekti. Bunun üzerine Grup Başkanvekileri yerlerinden kısa açıklama yaptılar. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İçtüzük görüşmelerinde uzlaşmak için azami gayret göstereceklerini ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, İçtüzük görüşmelerinin ertelenmesinin olumlu bir tavır olduğunu belirtti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da AK Parti'nin yaklaşımının olumlu olduğunu dile getirerek, ''Ümit ediyorum ki uzlaşma sağlanır'' dedi. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da aynı temennilerde bulundu. TBMM Başkanvekili Sağlam, konuşmalardan sonra teklifin 1. bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını bildirerek birleşime kısa bir süre ara verdi. Verilen aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine, Sağlam, birleşimi 14 Şubat Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.