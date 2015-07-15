İcralık olan Cem Yılmaz dolandırıldı mı?

Danimarka'da bir gösteriyi iptal ettiği iddiasıyla icra takibi başlatılan Cem Yılmaz, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Adımı kullanarak sahte sözleşme yapmışlar" dedi.

Sabah'tan Osman Aslitürk'ün haberine göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen yıl parasını aldığı gösteriyi gerçekleştirmediği iddia edilen komedyen Cem Yılmaz hakkında başlatılan icra takibinin altından dolandırıcılık çıktı. Hakkında icra takibi olduğunu öğrenen ünlü komedyen, avukatı aracılığı ile İstanbul 21. İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Süreç, ICO Concerts Aps adlı firmanın 160 bin lira alacağı için ünlü komedyene icra takibi başlatmasıyla başladı. Yılmaz'ın avukatı Rengin Gönenç, takip başlatılan müdürlüğe giderek dosyaya itiraz etti. İtirazda "Yılmaz'ın ismi kullanılarak Danimarkalı organizasyon şirketiyle bir gösteri anlaşması yapılmış. Cem Yılmaz'ın ne alacaklı ile ne de diğer borçlu ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamaktadır ve tarafları tanımamaktadır" denildi. Gönenç, yaptığı açıklamada ise Yılmaz'ın tüm organizasyonlarının kendisine ait olan CMYLMZ Fikir Sanat Şirketi tarafından yapıldığını açıkladı. Haber yayımlandığında Yılmaz'ın Bulgaristan'da olduğunu belirten Gönenç, ünlü komedyenin sözleşmede adı geçen Sinan Serin'i tanımadığını söyledi. Serin hakkında gerekli hukuki çalışmayı başlatacaklarını belirten Gönenç, "Eğer organizasyon şirketiyle Serin aralarında bir bağlantıya ulaşırsak her iki taraf için de suç duyurusunda bulunacağız. Yılmaz'a sözleşmeyi yolladım. 'Hayatımda ilk kez böyle bir sözleşme görüyorum' dedi" diye konuştu.