İcradan satışa çıkarılan fabrikada hırsızlık şüphesi

Bir süredir icradan satışı ile gündemde olan Uzel Makina’nın Rami’deki fabrikasında önceki gün ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Uzel’in icra ihalesinin yapıldığı dakikalarda 5 kişi, kapıları mühürlü durumdaki fabrikaya girdi. 3 otomobille fabrikaya gelen şüphelileri, Uzel’in eski işçileri yakaladı. Şüphelilerden 2’si olay yerinden kaçtı. Diğer 3 kişi polise teslim edildi. Hırsızlık şüphesi ile yakalanan kişiler, bir yandan fabrikanın bahçesinde mangal ateşinde çay yaparken bir yandan da tonlarca malzeme taşıdı. Çelişkili ifade veren şüphelilerden biri “Demirci ustasıyım ben. Yolumu şaşırdım yanlışlıkla buraya geldim. Kapıyı açık görünce içeri girip kartımı bırakmak istedim” dedi.

İşçiler de ihaleyi izledi

Dinçer Gökçe’nin Hüriryet’te yer alan haberine göre, 97 dönüm arazi üzerine kurulu Uzel Makina fabrikasının icra ihalesi önceki gün yapıldı. 446 milyon 139 bin TL bedelle ihaleye çıkarılan fabrikaya alıcı çıkmadı. Saat 14.00’te başlayan ihale 10 dakikada bitti. İhaleyi, alacaklı firma vekilleri yanı sıra, alacaklı durumdaki bir kısım Uzel işçisi de takip etti. İhalenin sonlanması üzerine, fabrikada hareketlilik olduğunu öğrenen işçiler, durumu iflas idaresi memura avukatlara da iletti. İflas idaresi memurları, fabrikada herhangi bir çalışmanın söz konusu olamayacağını belirtti.

Şüphelilerden ikisi kaçtı

Adliyeden ayrılan işçilerin bir kısmı saat 14.45 gibi Rami’deki fabrika binasına geldi. Kapıların açık durumda olduğunu gören işçiler, fabrika bahçesine park edilmiş 3 otomobilin olduğunu gördü. İşçiler, dev fabrikanın değişik yerlerinde 5 kişinin olduğunu gördü. Söz konusu kişilerden biri iş elbisesi ile, çalışır durumdaki forklift aracının üstündeydi. Uzel işçileri, söz konusu kişilere, fabrikada ne yaptıklarını sorunca şüphelilerden ikisi kaçtı. Diğer kişiler de, araçları ile fabrikadan çıkmak isterken, Uzel işçileri engel oldu ve durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin gelmesi beklenirken, fabrika içinde yürütülen çalışmaların nelere olduğu görülmeye çalışıldı. Şüphelilerin, bir yandan malzeme toplarken, bir yandan da bahçede, mangal ateşinde çay kaynattıkları görüldü.

Çelişkili ifadeler

Şüpheliler, Uzel işçilerinin sorularına ise çelişkili yanıtlar verdi. Şüphelilerden Ercan A., “Biz burayı yeddi emine (yeddi emin deposu) taşıyoruz” derken, soy adı öğrenilemeyen Serdar isimli kişi “Önder Uzel ve Vera Varlık’ın yetkisi doğrultusunda burayı taşıyoruz” dedi. Bir diğer şüpheli Osman K. ise, fabrikada bulunan malzemelerin taşınmasına ilişkin ellerinde mahkeme kararı olduğunu beyan etse de bu yönde bir belge sunamadı.

“Kartımı bırakmak için girdim”

Bir diğer şüpheli Engin F. ise “Demirciyim ben. Eyüp stadında söküm yaptım. AVM’ye geldim. Fazla zamanım olmayınca arabaya bindim gitmek istedim. Yanlışlıkla bu yola girdim. Kapıların açık olduğu ve güvenliğin olmadığını görünce içeri girdim. Kartımı vermek istedim” dedi. Polis ekiplerinin fabrikaya gelmesi ile birlikte 3 şüpheli Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınan işçilerin, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Kamyonla eşya çıkarıldı

Uzel Makine’da kaynakçı olarak çalıştığını belirten Suat Bektaş (53), Hürriyet’yaptığı açıklamada “Burada şüpheli durumlar söz konusu. Bu fabrika iflas idaresi denetiminde. Hiç kimsenin girme hakkı yokken, tesadüfen yakaladığımız kişiler günlerce faaliyet yürütmüş. Bu kişileri, yakaladığımız 7 Kasım’dan bir önce fabrikadan bir kamyon mal çıkarıldığı söylendi. Fabrika binasında, Uzel Makine’ya ait sevk irsaliyelerinin olduğu görüldü. Bu, normal bir hırsızlık olayı değil. Bu kişileri koruyan biri olmazsa bu kadar rahat hareket edemezlerdi." dedi. Olay ile ilgili savcılık soruşturması ise sürüyor.