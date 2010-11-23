-İCRADAN SATILIK CAMİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 23.11.2010 - Kahramanmaraş'ta hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan Uncular Camisi, icra yoluyla satılacak. Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ve 1990 yılında Uncular A.Ş.'nin sahibi Mehmet Uncu tarafından yaptırılan Uncular Camisi'nin, Kahramanmaraş 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından açık artırma ile satılması kararlaştırıldı. 5 dönüm alan üzerine kurulan caminin tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığına devrinin yapılmadığı ve arsasının hala şirketin üzerinde gözüktüğü, iş adamının iflas etmesi üzerine alacaklıları tarafından icraya verildiği öğrenildi. Cami, 10 Aralık tarihinde 153 bin 288 TL bedelle satışa çıkarılacak. İbadete açık olan caminin yanında bulunan lojman ile altındaki iş yeri de satılacak. Bu arada, camiye gelen vatandaşlar caminin satışından haberlerinin olmadığını, caminin satılacağını düşünmediklerini belirttiler.