İcrada rüşvet operasyonu

Bakırköy İcra Müdürlüğü'nde çalışan memurlar ve icra avukatlarının ihbarı üzerine Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun başlattığı soruşturma neticesinde 24 icra memuru hakkında dava açıldı.

İcra miktarının yüzde 10'u kadar rüşvet aldıkları öne sürülen icra memurları ile ilgili olarak iddianamede kazançlarının çok üzerinde mal varlıkları ve sosyal yaşantıları olduğu öne sürüldü.

Rüşvet vermeyen avukatlara 'cimri' yakıştırması yaparak 'fişleyen' icra memurları hakkında 10 ile 30 yıl arası değişen hapis cezaları istendi. Şüpheliler davaları sonuçlanıncaya kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerine sürgün olarak gönderildiler.



Rüşvet vermeyenleri fişlemiş

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Rahmi Tan'ın iddianamesinde ilginç detaylara yer verildi. Tanık avukat olarak dinlenen ve ismi "Cimri avukat"a çıkan Melahat Kıraç'ın verdiği ifade fişlenmeyi tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu.

İşi gereği dosyaya gelen parayı çekmeye giderken İcra Müdürü Ş.A.'nın kendisini asık suratla karşıladığını ve, "Masaya yaklaşma. Dışarıda bekle" diye bağırdığını anlatan Kıraç, "Rüşvet veren avukatlar için durum daha başkaydı. 'Canımlı, cicimli' muhabbet oluyordu" dedi.

Diğer tanık avukat Mahmut Arslan ise, 5. İcra Müdür Yardımcısı A.T.'nin yanındaki memurla yaptığı konuşmada; "Sizin icra ile çalışmak istemiyorum. Arif bey pazarlığı yüksek tutuyor, çalışmakta zorlanıyorum" dediği de iddianamede yer aldı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı şoförlerinden Şuayip Batıkan, İcra Müdür Yardımcısı ile hacze gittikleri günü şöyle anlattı: "A.T, hacze gelen avukatlardan fazladan araç parası aldı ama parayı beğenmedi. Bana göstererek, 'Bugün avantadan 270 YTL aldık ama çok az' dedi."



Memurluktan 5 daire kazanmış

Rüşvetle suçlanan icra memurlarından bazılarının mal varlıkları da iddianameye girdi. İşte o liste:

Bakırköy 3. İcra Müdürü S.T.: İkitelli TOKİ konutlarında 240 bin YTL’ye dairesi olduğu belirlendi.

Bakırköy 8. İcra Müdür Yardımcısı G.V.: Ziraat Bankası’ndan ayda 1266 YTL ödemek şartıyla 50 bin YTL konut kredisi çekti. Bir ay sonra da 21 bin 400 YTL ihtiyaç kredisi aldığı saptandı.

Bakırköy 2. İcra Müdür Yardımcısı N.E.: eşi S.E.’nin üzerinde Ziraat Bankası Çatalca şubesinde 22 bin 472 doları bulunduğu saptandı. N.E.’nin 2007 yılında 1350 metrekare bir tarlasının olduğu belirlendi.

Bakırköy 4. İcra Müdür Yardımcısı M.S.: 2005-2006 tarihleri arasında farklı bankalardan toplam 85 bin YTL banka kredisi çektiği saptandı.

Bakırköy 7. İcra Müdür Yardımcısı T.C.: 2006’da aldığı Toyota Corolla marka arabası var. 2004-2006 tarihleri arasında farklı bankalardan ayda 1250 YTL ödemek şartıyla toplam 43 bin YTL ihtiyaç kredisi çekmiş.

: eşi M.B.’nin Ardanuç’ta 4 bin 211 metrekare gayrimenkulü var.