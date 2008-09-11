İcraatın başı hükümettir

Erdoğan, Gül'ün Erivan ziyaretini gölgeledi

Kritik Ermenistan ziyaretinin ardından dün Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Gül, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, başarılı geçen Ermenistan gezisini gölgelemek için Başbakan Erdoğan’ın ‘Doğan Grubuna savaş açtığı yolunda iddialar var, siz bu görüşe katılıyor musunuz?’ sorusuna, ‘Ne alakası var. Biz bu konuda karar alırken Başbakan’la Dışişleri Bakanıyla devletin diğer kurumlarıyla, bir bütün olarak çalışıyoruz. Tabii ki bu politikaları uygulayacak olan da icranın başı olan hükümettir’ karşılığını verdi.RUSYA ve Gürcistan arasındaki savaşın Kafkasya’daki taşları yerinden oynattığını ve donmuş meseleleri derin dondurucudan çıkardığını anlatan Gül, Türkiye’nin, bu yeni dönemde inisiyatif aldığını söyledi. Bölgeye barış ve istikrar gelirse, Balkanlardan Çin’e kadar uzun bir otobana dönüşeceğini anlatan Gül, Ermenistan’a yaptığı ziyaretin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’la yararlı bir görüşme yaptığını aktardı. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü : ‘Sarkisyan ile görüşmemde açıkça ifade ettim. Problemlerimizi konuşmazsak neyi nasıl halledebiliriz. Bu bölgede barış istikrar ve huzur olursa herkesin yararına olmaz mı? Kendisi de çok olumlu cevaplar verdi. Meseleleri şeffaf açık şekilde konuşma fırsatı bulduk. O da çözümden yana büyük bir gayret gösterdi. Yaşanan olaylardan ders çıkarmak gerektiğini söyledi.’ERMENİSTAN ziyareti ile iki ülke arasındaki psikolojik havanın kırıldığını bundan sonra ilişkilerin daha da gelişeceğini umut ettiğini belirten Gül, bir soru üzerine, New York’ta başlayacak Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasındaki 3’lü görüşmelerin zaman içinde devlet başkanları seviyesinde devam edebileceğini açıkladı.GÜL, ‘Türkiye’nin Kafkasya’da inisiyatif almasının ABD’nin talebi doğrultusunda gerçekleştiği iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusunu, ‘Hiçbiri doğru değil. Bana Ermenistan’a gitmem için, ABD ve Avrupa ülkelerinden en ufak bir telkin olmadı. Hiç kimse Türkiye’yi bir muz cumhuriyeti olarak görmemelidir’ karşılığını verdi. Gül, bir başka soru üzerine Rusya’nın Türkiye’nin Kafkasya’daki barış çabalarına destek vereceğini anlatarak, Ermenistan ziyaretiyle yabancı basındaki Türkiye aleyhtarlığının değişmeye başladığını anlattı. BAKÜ-starGül, Türkiye’de oynanacak Türkiye-Ermenistan rövanş maçında Devlet Başkanı Sarkisyan’ın gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, ‘Davetimizi ilettik, geleceğini umut ediyorum’ karşılığını verdi. Gül, bu maça Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, ‘Şu anda henüz böyle bir şey yok ama her şey olabilir’ dedi.Cumhurbaşkanı Gül, Bakü’de Zağulba Sarayı’na gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev tarafından kapıda karşılandı. Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından Gül ile Aliyev heyetler arası görüşmelere de başkanlık etti. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında Gül, Aliyev’e Ermenistan ziyaretine ilişkin izlenimlerini anlattığını söyledi. Gül, ‘Ümit ediyorum ki, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ meselesi, diyalog yoluyla, karşılıklı görüşmelerle çözüme erişir. 17 sene geçen bu sorunun çözümü için yeni fırsatlar doğduğu kanaatindeyiz’ dedi. Gül, Bakü dönüşü uçakta ise, ‘Ermenistan’da gördüğüm açık dürüst samimi çözüm arzusunu ve rakibine saygıyı burada da gördüm. Herkes yapıcı bir tutum içersinde. Bunun tersi olabilir, tersten de bakabilirlerdi’ diye konuştu.