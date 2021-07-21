İcra ve iflas dairelerine 2020'de 30 milyon dosya geldi

Adalet Bakanlığı'nın belgelerine göre Türkiye'de 2020 yılında icra ve iflas dairelerine gelen dosya sayısının 30 milyon 384 bin olduğu öğrenildi. 2020 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 2 milyon 319 bini sonuçlandırılırken, 4 milyon 282 bin dosya işlemden kaldırıldı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2019 yılında icra ve iflas dairelerine 9 milyon 825 bin 927 dosya gelirken 2020 yılında gelen dosya sayısı 6 milyon 739 bin 856 olarak gerçekleşti.

İcra ve iflas dairelerindeki dosyaların türleri de adli istatistikler ile paylaşıldı.

Buna göre, 2020 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 2 milyon 518 binini, mahkeme kararı bulunan (İlamlı takip) dosyalar, 25 milyon 936’sını ise mahkeme kararı bulunmayan (İlamsız takip) dosyalar oluşturdu. Adliyelerdeki 4 bin 355 dosya ise “İflas” türü altında sınıflandırıldı. İcra ve iflas dosyalarında 2020 yılında dosyalar, ortalama bin 280 günde karara bağlandı.