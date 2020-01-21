İcra takip elemanı, yanında çalıştığı avukatı 828 kez dolandırdı

Avukatların yanında 15 yıldır takip ve icra elemanı olarak çalışan Tülin T., 23 Ekim 2018’de İstanbul Barosu avukatlarından Fulya Uzunoğlu’na ait özel bir bankanın icra işlemlerini yürüten hukuk bürosunda işe başladı.

UYAP ve diğer hukuk otomasyon programlarını kullanmayı iyi bilen Tülin T., deneyimi sayesinde kısa süre sonra haciz yapılacak dosyaların koordinasyonunun başına getirildi.

Sahte tahsilat ve masraf makbuzları

Tülin T.’nin geçtiğimiz yılın mart ve aralık ayları arasında dosya borçlularına haciz işlemlerinin yapılması için hukuk bürosundan düzenli olarak masraf talep etti.

Hukuk bürosundan aldığı masrafları icra takip elemanlarına göndermek yerine zimmetine geçirdi. Sahte tahsilat makbuzlarını da bankanın bilgisayar sistemine girdi.

Banka müfettişlerinin yaptığı rutin denetimler sonucu Tülin T.’nin yaptığı yolsuzluk ortaya çıktı.

Yaptığı yolsuzluğu itiraf ettiği belirtilen Tülin T.’nin sahte belge ile 828 kez haksız yere icra takibi masrafı altında parayı zimmetine geçirdiği ileri sürüldü.

Ayrıca sahte belgelerin fark edilmemesi için icra dosyalarına birden fazla baro pulu ve vekalet harcı gibi düşük masraflı makbuzlar eklediği belirtildi.

Suç ortakları araştırılıyor

Avukat Fulya Uzunoğlu, şikayet dilekçesinde Tülin T.’nin parayı aktardığı banka hesaplarına tedbir konulması ve hesap hareketlerinin araştırılması istendi.

Soruşturma başlatan savcılık, zimmetine geçirdiği paraları gönderdiği suç ortaklarını tespit etmek için inceleme başlattı.