İcra SMS'iyle 10 bin kişiyi dolandırdılar

Dolandırıcılık çeteleri yasal şirketi kurup “Borcunuz var, haciz yapılacak” SMS’iyle 10 bin kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı

Türkiye’nin birçok ilinde “asistanlık çağrı merkezi” adı altında ofisler açarak vatandaşlara “Borcunuz var haciz işlemi başlatılacak” mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Bu yöntemle 10 bine yakın kişinin 20 milyon lira dolandırıldığı öne sürülüyor.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre mağdur S.G., “Bu tür olaylara gülüyordum. Ancak ben de mağdur oldum” diyerek suç duyurusunda bulundu. Yapılan tespitlere göre dolandırıcılık çeteleri, “asistanlık danışmanlık” adı altında yasal şirket kurarak birçok ilde şube açıyor.

Binlerce kişinin kimlik bilgilerini elde etmeye başaran çete, vatandaşlara “Borcunuz var, haciz işlemi başlatacağız” şeklinde SMS mesajı atıyor. Mesajın inandırıcı olması için de bir avukat ismi yazılıyor. Çete kimi zaman mesaj yerine telefon açarak kendilerini avukat olarak tanıtıp bu yöntemle para istiyor, tehdit ediyor. Çete üyelerinin avukat isimlerini barolardan rastgele seçtiği, bu yöntemle avukatların da mağdur olduğu öğrenildi. Bankalara kredi için başvuran ancak ret cevabı alan vatandaşlar da bu çetelerin kurbanı oluyor. Çetelerin, “Sizin adınıza kredi işlemlerinizi takip edip garanti kredi alabiliriz” diyerek inandırdığı, gönderdikleri başvuru formu için de 400 lira aldığı anlaşıldı.