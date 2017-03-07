İcra müdürlüğü rüşvet soruşturmasında 13 yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, 13 şüpheli hakkında, "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

4 şüpheli tutuklanmış 13'ü serbest bırakılmıştı



Habertürk’te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltına alınan 18 kişiden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 kişi tutuklanmaları istemiyle İstanbul nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte icra müdürü Sinan Gündoğdu, icra müdür yardımcıları Mustafa Fazıl Şener ile Gökhan Benli, "rüşvet almak" almak, avukatlık bürosunda icra takip elemanı olarak çalışan Gökhan Kayalı ise "rüşvet vermek" suçundan tutuklanmıştı. Hakimlik, 13 kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.