"İcra memurları, Hadise'nin 250 bin Euro'luk borcu için O Ses Türkiye'yi bastı" iddiası

Trendyol markasının sahibi DSM Grup ile 4 yıl önce imzaladığı 500 bin Euro'luk reklam sözleşmesine aykırı davrandığı iddiaıyla 250 bin Euro ceza ödemeye mahkûm edilen ünlü şarkıcı Hadise'nin, 'O Ses Türkiye' çekimi sırasında icra memurları ile karşılaştığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre, 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyesi olan Hadise, önceki gün program için bant çekimleri devam ederken icra memurları stüdyoya geldi. Programına ara vermek zorunda kalan ve gözyaşları içinde ceza tutanağını imzalayan Hadise, daha sonra programına devam etti.