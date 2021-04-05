İcra dosyaları 22 milyonu aştı; yılın ilk 2 ayında 18 bini aşkın çek karşılıksız çıktı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; yılın ilk iki ayında 18 bin 47 adet çek karşılıksız çıktı. 1 Ocak-26 Mart günleri arasında icra ve iflas dairelerine 1 milyon 928 bin 390 yeni dosya daha eklendi.

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı raporda, vatandaşın bankalara olan borcunun 850 milyar liraya ulaştığına dikkat çekilerek “İktidarın salgın sürecinde destek vermek yerine, bankalardan borçlanmayı adres göstermesi vatandaşların bankalara olan borcunun geçen yıl yüzde 41 oranında büyümesine yol açtı” denildi.

Raporda yer alan bilgilerden bazıları şöyle:

"Bu yılın ocak-şubat döneminde 4 bin 157 kişinin toplam 18 bin 47 çeki bankalara ibrazında karşılıksız çıktı.

Vatandaşın banka ve finansman şirketlerine borcu 12-19 Mart günleri arasında 749 milyon lira azalarak 849 milyar lira oldu.

Son hafta tüketici kredilerinde 445 milyon liralık artış, kredi kartı borçlarında ise 1.2 milyar liralık azalış oldu."