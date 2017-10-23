İcra celbi getiren postacıyı yüzüne sapladığı kalemle yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, kendisine gelen icra celbini imza atmadan açmak isteyen A.Y., prosedür gereği buna izin vermeyen PTT görevlisine kalemle saldırdı. Göğsüyle yüzünden yaralanan Ömer Küçük, hastanede tedavi edilirken, saldırgan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) görevlisi Küçük, icra celbini iletmek üzere A.Y.’ye ait Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki iş yerine gitti. Postane görevlisi, icra celbini teslim etmek üzereyken A.Y., tebligat belgesine imza atmadan zarfı açmak istedi. Bu sırada PTT görevlisinin, imza atmadan evrakı açamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., elindeki kalemi, PTT görevlisinin yüzüne sapladı.

Durumu jandarmaya bildiren Küçük, ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürülerek, tedaviye alındı. PTT görevlisine, acil serviste 2 gün \'iş göremez\' raporu verildi. PTT görevlisini yaralayan A.Y. ise jandarma ekiplerince \'yaralama ve kamu görevlisine mukavemet\' suçundan gözaltına alındı.



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