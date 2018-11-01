ICOBOX / Zinchuk: ICO projelerinin yüzde 90'ı başarısız olacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – ICO (Initial coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) projelerine çeşitli alanlarda destek veren ICOBOX CEO’su Andriy Zinchuk, piyasadaki ICO projelerinin yüzde 90’ının başarısız olacağını ileri sürdü.

ICOBOX CEO’su Zinchuk, kripto para birimleri borsası Felixo Exchange’ın lansmanında, ICOBOX’ın 150\'den fazla takım üyesiyle birlikte 80\'den fazla şirketin 400 milyon doları aşan bir likiditenin toplanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

ICO projeleriyle ilgili DHA’nın sorularını yanıtlayan Zinchuk, Belçika merkezli Investing Haven internet sitesine yazdığı, \"2019 yılında yalnızca katma değerli kripto para birimlerinin başarılı olacağına\" ilişkin öngörüsünü şöyle anlattı:

\"Piyasadaki çoğu ICO projesinin dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiği doğru, bu bir sır değil. Bunların tümü kripto para birimlerinin ilk ortaya çıkışından başlıyor.

\"İnsanlar en başta Bitcoin ve diğer yüksek hacimli kripto para birimlerinin hızla değer kazandığını gördü; bu nedenle de, küçük de olsa projelerden yüksek kazanç sağlamak istediler fakat projelerin altındaki teknolojiyi incelemeyi ya da önlem almayı düşünmediler.

\"Çoğu ICO projesinin işin başından beri dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiği doğru; ancak, bazıları ise doğru ekibi bulamadı.

\"Bir ICO projesinin başarısız olması için birçok neden var ve bu nedenle şu an piyasada yer alan ICO projelerinin yüzde 90’ının başarısız olacağını kolayca söyleyebilirim.

\"Aynı durum bilişim startuplarında da geçerli.

\"Projeleri başarısız olduktan sonra çok az kişi kalıp durumu düzeltmeye çalışıyor; ancak, arkada kalanlar ve başarı sağlayanlar da yeni Google veya Amazon oluyor.

\"Söz konusu projelerin hayatta kalabilmesi için güçlü bir ekibi olması ve kazançlarını doğru yönetmeleri gerekiyor.\" (Fotoğraflı)