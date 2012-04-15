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Yaşam

İçme suyundan su yılanı çıktı!

Malatya'da bir evin içme suyu şebekesinden küçük su yılanının çıktığı iddia edildi.

15 Nisan 2012 21:36

Merkez Divanefendi Sokakta bulunan Öz Örnek kooperatifinde yaşayan Yaşar Dağlar, evlerindeki içme suyunun içerisinden 2 adet küçük su yılanın geldiğini söyledi. 

 
İlk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirten Yaşar Dağlar, beledîyi aradıklarını ancak yetkilerin konuyla ilgilenmediğini söyleyerek, "Suyun içindeki yılanı fark etmeden içenler hasta olacaktı, bunun hesabını sonra kim verecek" diyerek tepki gösterdi. Sabah mutfakta bulaşıkları yıkadığı sırada tabağın içine iki adet cisim düştüğünü ileri süren Remziye Dağlar ise ilk başlarda cisimlerin ne olduğunu anlamadığı daha sonra kızı ve komşularına gösterdiğinde musluktan gelen cisimlerin yavru su yılanı olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra evde kimsenin musluktan su içmediğini belirten Remziye Dağlar, "Sürekli çocuklar hasta oluyor. Sular temiz değil, ama yetkililerden hiç kimse ilgilenmiyor" dedi. 

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