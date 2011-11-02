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Yaşam

İçme suyu temiz VAN (A.A)

02 Kasım 2011 13:28

-İçme suyu temiz VAN (A.A) - 02.11.2011 - Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoplu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon ekiplerinin ilçenin içme suyu şebekesini incelediğini belirterek, yapılan analizlerde kanalizasyon atıklarının karışması ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi. Belediye Başkanı Arapoğlu, depremden sonra Erciş'e gelen İSKİ ekiplerinin ilçenin genelindeki içme suyu şebekesi ve altyapısındaki incelemelerin devam ettiğini aktardı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirten Arapoğlu, yine de tedbir amaçlı olarak şebeke suyunun içilmemesi yönünde anonslar yaptırdıklarını söyledi. Erciş'teki içme suyu şebekesinin bir kaç yerinde hasar tespit edildiğini anlatan Arapoğlu, İSKİ'ye bağlı ekiplerin gerekli müdahalede bulunarak, kırılan boruları onardığını vurguladı. Arapoğlu, kontrollü bir şekilde ilçenin yüzde 90'ına içme suyu verildiğini ifade ederek, suların klorlandığını ve kontrollerin de devam ettiğini kaydetti. Belediye Başkanı Arapoğlu, ilçedeki çöp sorununun çözümü için de çalışmalara başladıklarını, kendi ekiplerinin yanı sıra  Van Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden gelen 15 kişilik temizlik görevlisinin de temizlik hizmetlerine destek verdiğini sözlerine ekledi.

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