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Sağlık

İçme sularına gözaltı

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Sağlıklı Köyler Projesi" kapsamında ülke genelindeki içme sularından örnekler alınarak, analizleri yapılmaya ba

17 Eylül 2008 03:00

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Yanık, yaptığı açıklamada, proje doğrultusunda şehir ve köylerdeki içme sularının sürekli numuneler alınarak analizlerinin yapıldığını belirtti.

Yanık, "Proje kapsamında 2009 yılının Haziran ayına kadar şehir merkezleri ve köylerdeki suların analizleri yapılıp, sağlıksız olanların kullanımı yasaklanacaktır" dedi. Yanık, suyun debisine göre bakteriyolojik ve kimyasal olarak su numunelerinin alınarak analizlerinin laboratuvarlarda yapıldığını, sağlık açısından sakıncalı bulunanların belirlenerek, suyun kirlenmesine neden olan unsurların ortadan kaldırılması amacıyla ilgili makamların uyarıldığını ifade etti.

Yanık, şehir merkezi, belde ve köylerdeki içme ve kullanma amaçlı şebeke, akar su, çeşmelerden belirli aralıklarla su numunelerinin alındığını belirtti.

Yozgat'ın suyu temiz

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Yanık, Yozgat merkez ilçenin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan Kirazlı, Çalatlı ve Arapseyfi kaynak sularının her hafta klor ölçümlerinin yapıldığını, bunun dışında 178 mahalle çeşmesi ve 95 köydeki suların analiz edildiğini anlattı.

Yanık, yapılan analizlerde il merkezi ve bağlı köylerindeki suların temiz çıktığının da altını çizerek, şöyle konuştu: "Sulardan en az 2-3 kez numuneler alıp, analizleri yapılmaktadır. Sularda arsenik ve sağlık açısından zararlı maddelere rastlanılmamıştır. İl merkezi ve bağlı köylerimizdeki çalışmalarımızı tamamladık. İlçelerimizdeki analiz çalışmalarımız ise devam etmektedir. Ekiplerimiz belirli aralıklarla sulardan numuneler alıp, analizlerini yaparak, raporlarını hazırlıyorlar. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu proje doğrultusunda önümüzdeki yılın haziran ayına kadar ilimiz genelindeki tüm kullanma ve içme sularının analizleri
tamamlanmış olacaktır."

(DHA)

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