iCloud güvenliğinizi nasıl sağlayabilirsiniz?

Bazı Hollywood ünlülerinin iCloud hesaplarının el geçirilmesinin ardından cep telefonlarının güvenliği yeniden tartışılmaya başlandı. Uzmanlara göre, iCloud kullanıcıları güçlü şifre oluşturmalı ve iki adımlı onay işlemini kullanmalı.

Zaman gazetesinden Deniz Ergürel'in haberine göre, bazı Hollywood ünlülerinin iCloud hesaplarının ele geçirilip, özel fotoğraflarının internete servis edilmesinin ardından Apple resmi bir açıklama yaptı.

Basın mensuplarına gönderilen açıklamada kullanıcıların güvenliğinin tehdit edilmesinin getirdiği rahatsızlık vurgulanırken, yapılan bu saldırıların bir sistem açığından kaynaklanmadığının da altı çiziliyor.

Apple mühendislerinin uzun çalışması sonucunda elde edilen bilgilere göre, iCloud veya Find My Phone gibi uygulamalarda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor. Saldırının sebebi ise ünlülere ait iCloud kullanıcı adı ve şifrelerinin çeşitli yöntemlerle ele geçirilmesi. FBI saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulmak için yoğun bir çalışma başlatmış durumda. Açıklamada ayrıca kullanıcıların güçlü şifre oluşturması ve iki adımlı onay işlemini kullanması önemle tavsiye ediliyor.

iCloud hesabı nedir? Güvenliğini

nasıl sağlayabilirsiniz?

Apple’ın internet üzerinde veri yedekleme servisinin adı iCloud. Tüm Apple kullanıcıları bu servis sayesinde çektikleri fotoğraf ve videoları hem bulut üzerinde depolayabiliyor hem de farklı Apple cihazları arasında paylaşıma açabiliyor. Bunun yanında 5GB’a kadar ücretsiz dosya yedekleme imkanı da var.

Bu özellik kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor fakat yeterli güvenlik önlemleri alınmazsa kullanıcıların başına ciddi sorunlar açması da mümkün. Bunun önüne geçmek için iCloud’un içerisinde yer alan “Fotoğraf Yayınım” servisini yakından tanımakta yarar var.

Fotoğraf yayınım servisi nedir?

iCloud ayarlarında yer alan “Fotoğraf Yayınım” seçeneği aktive edildiğinde çekilen tüm görsel içerikler kullanıcının diğer iCloud aygıtlarının tümüyle Wi-Fi üzerinden paylaşıma açılıyor. Bu sayede kullanıcılar iPhone’da çektikleri bir fotoğrafı, Mac bilgisayarlarına veya iPad’lerine otomatik olarak aktarabiliyorlar.

Bu paylaşımı yapmak istemeyen kullanıcıların “Fotoğraf Yayınım” özelliğini kapatmaları yeterli. Eğer bu servisi kullanmak istiyor ama bazı fotoğrafların paylaşımını engellemek istiyorsanız, o zaman “Fotoğraflar” uygulaması altındaki “Fotoğraf Yayınım” bölümünde yer alan içeriklerden dilediğinizi silmeniz mümkün. Bu durumda içeriğin orjinali cihazınızda kalacak ama diğer cihazlarla paylaşımı engellenecektir.

Apple iddiaları yalanladı

ama siz şifrenizi güncelleyin

Kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husus ise güçlü bir şifre oluşturmak. Eğer Apple ID şifreniz kolayca tahmin edilebiliyorsa hesabınızın güvenliği büyük tehlikede demektir. https://appleid.apple.com/account/home adresinden şifrenizi güncelleyebilirsiniz.

Bir diğer güvenlik önlemi ise iki aşamalı doğrulama özelliğini aktive etmek. Böylece iCloud içeriğine erişmek için şifreye ek olarak kullanıcının önceden belirlediği cep telefonuna gelen SMS kodunu da girmek gerekecektir. Google, Facebook ve Twitter gibi servislerin de kullandığı iki aşamalı doğrulama özelliği, bilinen en güçlü güvenlik önlemlerinden birisi olarak kabul ediliyor.