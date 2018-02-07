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'İçliköfte Timi'; Kilisli kadınlar, Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki askerlere yemek yapıp gönderiyor

Kilis Belediyesi tarafından 30 kadınla başlatılan organizasyonda kadın sayısı 130'u buldu

07 Şubat 2018 10:59

Kilisli kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan askerlere içliköfte, sarma, dolma ve 2 ay boyunca taze kalabilen kerebiç kurabiyesi hazırlayarak her gün cepheye gönderiyor. Kilis Belediyesi tarafından başlatılan ve 'İçliköfte Timi' ya da 'Şefkat Timi' adı verilen kadınların sayısı 130'a ulaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Zeytin Dalı Harekâtı başladığından bu yana Kilis bir nevi hedef haline geldi. Şehir merkezine şimdiye kadar 33 roket atıldı, 2 şehit verildi. Kilis’te gün boyu ve geceleri aralıksız kent merkezinden, top atışları ve Türk savaş uçaklarının bombardıman sesleri duyuluyor.

Kilisli kadınlar bir yandan gece gündüz cephedeki Mehmetçiğe soğukta üşümesinler diye atkı, eldiven, bere örerken diğer yandan her gün yemek yapıp cepheye gönderiyor.

‘Şefkat Timi’ adı verilen gruplarda Kilisli kadınlarla birlikte Suriye’den göç eden kadınlar da çalışıyor. Kilis Belediyesi’nin önce 30 kadınla başladığı ‘Şefkat Timleri’ndeki gönüllü kadın sayısı 130’a ulaşmış. Grupta yer alan Hilal Özdemir, “Her gün dualarımızı katarak yaptığımız yemek ve atkı-berelerimizi onlara ulaştırıyoruz. En son roket merkezimizin çok yakınımıza düştü” dedi.

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