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Yaşam

İÇLİ: THY KABA BİR AYRIMCI UYGULAMA YAPMIŞTIR ANKARA (A.A)

05 Kasım 2010 16:17

-İÇLİ: THY KABA BİR AYRIMCI UYGULAMA YAPMIŞTIR ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Türk Hava Yolları (THY) görevlilerinin, görme engelli bir vatandaşa tek başına uçamayacağını belirterek, feragat ve ibraname imzalattığı iddialarıyla ilgili, ''THY, engelli bir vatandaşın durumuna uygun özel önlemler alarak sorumluluğu üstlenmek yerine, kaba bir ayrımcı uygulama yapmıştır'' dedi. İçli, Ankara Rixos Otel önünde, konfederasyon üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. İçli, THY yetkililerinin, Ankara'dan Çorlu'ya gitmek isteyen öğretmen Elif Tomar'a, görme engelli olduğu için tek başına seyahat edemeyeceğini bildirdiklerini anlattı.  Daha sonra, Tomar'ın uçuşuna, feragat ve ibraname imzalatılmak suretiyle izin verildiğini belirten İçli, ''THY, engelli bir vatandaşın durumuna uygun özel önlemler alarak sorumluluğu üstlenmek yerine, kaba bir ayrımcı uygulama yapmıştır'' görüşünü dile getirdi. THY'nin, bu uygulamasıyla Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni de ihlal ettiğini savunan İçli, imzalatılan feragat ve ibranamenin de hukuken geçersiz olduğunu, çünkü bunun, görme engelli bireyin zor durumundan yararlanılarak imzalatıldığını savundu. THY'nin uygulamasını protesto ettiklerini bildiren İçli, ''THY'yi, konuyu yeniden ele almaya, Engelli Hakları Sözleşmesi'ne uygun önlemlerle engellilerin seyahat hakkını güvenceye kavuşturmaya çağırıyoruz. Aksi halde Engelliler Konfederasyonu yasal yollara başvuracak, konuyu gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaktır'' dedi.

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