İçkiyi fazla kaçıran Meryem Uzerli hastanelik oldu

Film çekimi için Ozan Güven’le birlikte Sırbistan’a giden Meryem Uzerli, Belgrad’daki Sejk end Sejk isimli gece kulübünde votka ve şampanyayı fazla kaçırınca acil servise kaldırıldı. Oyuncunun sarhoş hali Sırp gazetelerinin ana gündem maddesi olurken Uzerli’nin Güven’le Sancak’ta villa kiraladığı da iddia edildi.

Sırp Kurir gazetesi, gece kulübüne koruma ordusuyla gelen ve aşırı Alkol tüketen Uzerli’nin kendini kötü hissettiği için apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını yazdı. Yansıyan haberlere göre doktorlar, Uzerli’nin çok hızlı alkol tükettiği için rahatsızlandığını dile getirdi.