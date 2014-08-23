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Bilim / Teknoloji

İçkiye uyuşturucu atıldıysa bu oje renk değiştiriyor

Henüz deneme aşamasında olan oje, içkinizde herhangi bir uyuşturucu madde olup olmadığını gizli ajan sinsiliğinde sizin için öğreniyor

23 Ağustos 2014 14:25

North Caroline State University’de eğitimini sürdüren dört öğrenci kadınlar için içkilerine uyuşturucu atılıp atılmadığını gösteren oje tasarladı. Eğer içkiye uyuşturucu atıldıysa ojenin rengi değişiyor.

PlayTuşu’nda yer alan habere göre, North Caroline State University öğrencileri dünya genelinde artan tecavüz olaylarına karşı yeni bir teknoloji geliştirdi.

Ankesh Madan, Stephan Gray, Tasso Von Windheim ve Tyler Confrey-Maloney isimli dört berkek öğrencinin tasarladığı ‘Undercover Colors’ adındaki oje, içkiye uyuşturucu atıldıysa renk değiştiriyor.

Bir yatırımcıdan 100 bin dolar bağış alan ve henüz deneme aşamasında olan oje, içkinizde herhangi bir uyuşturucu madde olup olmadığını gizli ajan sinsiliğinde sizin için öğreniyor. İçinizde içkinizle ilgili bir şüphe uyandığı takdirde parmağınızı içkinize batırıyorsunuz ve içkiniz uyuşturucu kokteyli yapılmışsa ojenin rengi değişiyor.

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