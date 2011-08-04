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Sağlık

İçkiye ilaç atarak tecavüz tarihe karışıyor!

Kurbanın içkisine ilaç atarak uyuttuktan sonra tecavüz etme kabusu artık tarihe karışıyor.

04 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kurbanın içkisine ilaç atarak uyuttuktan sonra tecavüz etme kabusu artık tarihe karışıyor. İsrailli bilim adamları, içkiye atılan ilacı sadece birkaç saniye içinde tespit eden bir test cihazı geliştirdi.

Daily Mail'in haberine göre, tecavüzcülerin en fazla kullandığı iki ilacı kolayca tespit eden cihazın kullanımı da oldukça basit.

Tecavüz vakalarında en fazla kullanılan GHB (gamma-hidroksibütrik asit) ve ketamin gibi kimyasal maddeleri tespit edebilen sistem, cihazın şüphe duyulan içkiye daldırılmasıyla çalışıyor.

Söz konusu maddelerin varlığına reaksiyon gösteren cihazın lambası yanarak maddeleri tespit ediyor.

Cihazı geliştiren Tel Aviv Üniversitesi bilim adamlarından Michael Loffe, cihazın ana hatlarıyla piyasaya hazır olmasına rağmen, tecavüz hapının varlığının tespiti halinde lamba yanmasına ek olarak, cep telefonuna mesaj gönderme ve cihazın hızla dönmeye başlaması gibi kullanıcıyı hızla alarma geçirecek başka sistemler üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.

Cihazın sadece birkaç ay içinde piyasada satışa çıkarılarak tecavüzcülerin en önemli silahlarından birinin ellerinden alınması bekleniyor.


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