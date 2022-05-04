"İçkime ilaç katıldığı için gece dışarı çıkmaya çekiniyorum"
İngiltere'de veriler içkiye gizlice ilaç atılmasının "yaygın ve tehlikeli" bir uygulama olduğunu gösteriyor
04 Mayıs 2022 05:48
17 Ocak 2020 akşamı Mia Doshi Prichard arkadaşlarıyla dışarı çıkıp sıradan bir Cuma akşamı geçirmeyi planlıyordu. Hayatını değiştirecek bir gece yaşayacağını bilmiyordu.
Arkadaşlarıyla biraz içecek, dans edecek ve eğlenecekti. Ama içkisine ilaç katıldı.
Mia bu yüzden iki yıldan fazla bir süredir geceleri dışarı çıkmıyor.
Bir grup milletvekilinden oluşan İçişleri Komitesi tarafından hazırlanan bir raporda, içeceğe ilaç katılmasının "kurbanların yaşamları üzerinde kalıcı etkileri" olabileceği tespitine yer verilmişti.
Mia raporun bulgularına katılıyor.
BBC Radio 1'deki Newsbeat programına konuşan 21 yaşındaki Mia, gözyaşları içinde "Sonraki aylarda dışarı çıktığımda panik atak geçirdim" diyor.
Anlatımlara dayalı veriler, içkiye ilaç katılmasının "yaygın ve tehlikeli" olduğunu gösteriyor. Bu uygulama, birinin rızası olmadan içeceğine madde koyulması veya gizlice vücuda enjekte edilmesi şeklinde tanımlanıyor.
'Uzun süreli psikolojik etki'
İngiltere'nin kuzeyindeki York'ta okuyan Mia o gece arkadaşlarıyla aynı miktarda içtiğini ama sadece kendisinin "kontrolünü kaybetmiş" gibi hissettiğini hatırlıyor:
"Bardağımı bırakmıştım ve bazı arkadaşlarla dans etmek için bir dakikalığına arkamı döndüm. Niye bunu yaptım diye kendimi yiyip bitiriyorum ve bu çok saçma."
Mia, bu durumun "insanları çok uzun süre psikolojik olarak etkileyebileceğine" inanıyor.
O geceden sonra arkadaşlarıyla tekrar dışarı çıkmayı denediğini ama panik atak geçirdiğini ve yaşadıklarının çok güç olduğunu söylüyor.