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Yaşam

İçkide rekor kırmak isterken yaşamını yitirdi

Bir dakikada 30 shot içen kişinin, rekor denemesinin sonunda alkol komasına girdiği belirtildi

30 Ekim 2014 14:07

Fransa'da içki konusunda bir rekora imza atmak isteyen Fransız, hayatını kaybetti. Clermont-Ferrand’da müdavimi olduğu meyhanenin 55 shotlık içki rekorunu kırmak isteyen kişi, 56 shot içmeyi başardı, ancak yaşamını yitirdi. Bir dakikada 30 shot içen kişinin, rekor denemesinin sonunda alkol komasına girdiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre meyhaneden evine gönderilen kişinin, aşırı alkole bağlı olarak kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Fransız polisinin meyhane sahibi hakkında inceleme başlattığı kaydedilirken, ölen kişinin kızının meyhane sahibi hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.

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