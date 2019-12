İçki yolları ayırıyor

İstanbul Lokantacılar Odası’nın 14 Mart’ta yapılacak seçimlerinde içkili ve içkisiz lokantalar farklı adayları destekliyor. Ancak her iki taraf da seçimlerden hemen sonra ayrılıp iki bağımsız oda olmak istiyor.



İstanbul Lokantacılar Odası, 14 Mart’ta yapılacak seçimler öncesinde hareketli günler yaşıyor. Üç adayın başkanlık için yarışacağı seçimler, tıpkı İstanbul Ticaret Odası meslek komitesinde olduğu gibi yine içkili-içkisiz restoranların yarışına sahne olacak.



Milliyet gazesinde yer alan habere göre, muhafazakâr restoranların üye olduğu TÜRES seçimlerde 3 bin 500 üyesi bulunan odanın başkan adaylarından Hacı Abdullah Restoran’ın sahibi Abdullah Korun’u destekliyor. Diğer aday Sait İskender’in sahibi Sait Karabağlı. Karabağlı’nın arkasında Beyoğlu’ndaki restoran ve eğlence mekânlarının üye olduğu BEYDER var.



Adaylardan Abdullah Korun, “BEYDER yönetiminin bizi ziyaret etti ve içkili restoranları temsil edecek yeni bir oda kurulması gerektiğini söylediler. Mevcut odanın kendilerini temsil etmediği görüşündeler. Aklın yolu birdir” dedi.



BEYDER Başkanı Zeki Ateş, odanın kendilerini temsil etmediğini söyleyerek, “Gönlümüzden bizi temsil edecek yeni bir oda kurulması geçiyor” dedi.



Ancak bunun uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Ateş, “Şu aşamada başkan adaylarından Sait Karabağlı’yı destekliyoruz. Çünkü yönetim listesine bizi temsil eden adaylar girdi” diye konuştu.



Üçüncü aday ise halen İstanbul Lokantacılar Odası’nda yönetim kurulu üyeliği yapan Ali Yurtseven.





‘İkiye ayrılalım diyorlar tamam aklın yolu bir’



Odada bir kan değişimine ihtiyaç olduğunu söyleyen Abdullah Korun, “Bu amaçla yola çıktık. Mücadelemiz esnaf kardeşimize faydalı olmak” dedi.



Başkan olduğu zaman sorunları kökünden çözmek için uğraşacağını ifade eden Korun, şunları söyledi: “Bizim hiçbir zaman parçalamaya ve bölmeye niyetimiz yok. Daima birleştirici olacağız. Herkese esnaf gözüyle bakarak daha verimli, daha başarılı olmaya çalışacağız. Kesinlikle içkili-içkisiz diye ayırmayacağız. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer biz gelirsek, kendi odalarının ayrı olmasını istiyorlar. Yani içkili yerlerin odasının ayrı olmasını istiyorlar. Bizzat BEYDER’in Başkanı Zeki Ateş’in kendi ifadesidir. Bu odayı kendilerine oda olarak kabul etmiyorlarmış. ‘Çünkü içkili ibaresi tabelada geçmiyor’ diyor. Biz de tamam dedik. Başkan olursak buna destek vereceğiz. Neden olmasın. Aklın yolu birdir. Madem öyle istiyorlarsa öyle olsun.”





TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl:



İçkili restoranlar ayrılmak istiyor



Muhafazakâr kesimin lokantalarının üye olduğu, Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl Türkiye’deki tüm restoranlar ve lokantalarla ilgili her alanda olma vizyonları bulunduğunu söyledi. Bingöl, “Bu esnafın bizden önce sesi soluğu çıkmıyordu ve hakkını arıyamıyordu. Artık TÜRES’ten önce ve sonrası var. Biz de bu nedenle seçime giriyoruz” dedi. Bingöl, “AK Parti İl Genel Meclis üyesi olduğum için olayın politize edildiğini söylüyorlar. Sonuçta siyasetçiyim. Hayat bir politika değil mi!” dedi.





TÜRES'in bazı üyeleri



- Hacı Abdullah

- Hacı Bozanoğulları

- Hacı Sayid

- İskender Kebap

- Kaburga Sofrası

- Ramazan Bingöl Et Lokantası

- Ramiz Köfte

- Saray Muhallebicisi

- Seyidoğlu Baklava

- Şirvan Kebap

- Uludağ Et Lokantası





Sait İskender Sait Karabağlı:



‘Bu işi siyasi arenaya taşımak yanlış, ne yazık ki taşındı’



İdeolojik bir görüşleri olmadığını söyleyen başkan adaylarından Sait Karabağlı, “Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Bu oda her idelojiye açık bir yer. Sivil toplum örgütlerinin içine parti teşkilatlarını dahil edersen sivil toplum örgütü olmaktan çıkarsın” dedi.



Odada bir esnaf kuruluşu olarak hizmet vereceklerini belirten Karabağlı, “Bizim için din, dil, mezhep ve parti önemli değil. Esnafı ve bu kesimin sıkıntılarını düşünüyoruz” diye konuştu. Mesleğin içinde 40 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Karabağlı, şunları söyledi: “Bunu siyasi arenaya taşımak yanlış. Ama taşımışlar bu ayrı bir şey. Bizde içkili içkisiz diye bir ayrım yok. Bu abesle iştigal. Biz şu anda içki satmıyoruz. Ancak daha önce içki sattığımız dönem oldu. İçki satmayı herhangi bir ideolojiden dolayı bırakmadık.”



BEYDER Başkanı Zeki Ateş:



Gönlümüzden ayrılmak geçiyor



Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) olarak Sait Karabağlı’yı desteklemeye karar verdiklerini söyleyen Zeki Ateş, “Gönlümüzden geçen bizi başka bir odanın temsil etmesi. Çünkü bu oda hiçbir zaman bizi temsil etmedi. Sait Karabağlı’nın listesini destekleyeceğiz. Çünkü bu listeye içkili mekanlardan bir asil bir yedek üye soktuk. Bizim de sesimizin yükselmesi lazım” dedi.





BEYDER'in bazı üyeleri



- Andon Restaurant

- Asmalı Meyhane

- Beyzade Fasıl Restaurant

- Cadde-i Kebir

- Cambaz

- Düşler Sokağı

- Galata Meyhanesi

- Hayal Kahvesi

- Kaktüs Kahvesi

- Nevizade Restaurant

- Pano Şarap Evi

-Sait İskender