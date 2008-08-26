İçki yasağına yeni kılıf

Muhteşem manzarasıyla rakı-balık keyfi yapılan Salacak’taki Denizkızı Restoran’ın işletmesini alıp yeniden inşa eden belediye, içki yasağına yeni kılıfı buldu: Halka açık balık restoranı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin içki yasağı uyguladığı tesislere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu mekanların arasına birkaç ay öncesine kadar Boğaz manzarası eşliğinde rakı-balık keyfi yapılan Üsküdar Salacak’taki Denizkızı Restoran da katıldı. Nurettin Sözen’in belediye başkanlığı döneminde ihaleyle kiralanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bina, Denizkızı adıyla İstanbullulara yıllarca hizmet verdi. Ancak belediye kiracılarıyla ’biriken borçların ödenmemiş olması’ nedeniyle anlaşmazlığa düşünce restoran mahkeme kararıyla mal sahibine geri verildi.



Bu ne demek şimdi?



Belediye de balık restoranı yapmak için Denizkızı’nı yeniden inşa etmeye başladı. Yeni restoranı Bel-Tur işletecek ve diğer işletmeleri gibi burada da içki servisi yapılmayacak. Belediye içki yasağına yeni bir isim de buldu ve tabelasını Denizkızı’nın inşaatına koydu: ’Üsküdar Halka Açık Balık Restaurantı İnşaatı.’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bel-Tur işletmelerindeki içki yasağıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Biz belediyeler kanununa göre içki satışı yapamayız, BELTUR da bir belediye işletmesidir ve içki satışı yapamaz. Biz kanunları uyguluyoruz.”



Müteahhit Nas İnşaat



Restoranın inşaatını yapan müteahhit de tanıdık! Belediyenin işveren, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın kontrolör olduğu inşaatı Büyükşehir Belediyesi’nin bir çok projesine imza atan Nas İnşaat yapıyor. Bu şirket, Florya Akvaryumu, Taksim Talimhane’de yapılan katlı otopark, Yedi Tünel Yedi Tepe Projesi’nin Kağıthane Tüneli İnşaatı gibi İBB’nin devam eden önemli projelerinin de müteahhidi .



Bel-Tur işletsin içki içilmesin!



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde başlattığı sosyal tesislerdeki içki yasağı belediye iştiraklerinden Beltur AŞ eliyle genişletiliyor. İBB’nin kiraya verdiği ve içkili restoran olarak kullanılan mekânların kira sözleşmeleri iptal ediliyor. Aralarında tarihi Moda İskelesi ve Üsküdar Salacak’taki Denizkızı Restoran’ın da bulunduğu mekânların işletmeleri Beltur AŞ’ye devredilirken, sosyal tesis haline getirilen mekânlarda alkollü içki servisi de yasaklanıyor.





Belediyeye ait içki yasağı olan işletmeler



* Feshane



* Küçük Çamlıca Korusu (Sofa, Topkapı ve Cihannüma Köşkleri)



* Paşa Limanı Kafeterya



* Yıldız Korusu (Malta ve Çadır Köşkü)



* Emirgan Korusu (Pembe Köşk ve Sarı Köşk)



* Kartal Kültür Merkezi



* Bosphorus Garden (Emirgan)



* Çubuklu Korusu (Hidiv Kasrı)

