İçki şişesiyle fotoğrafı paylaşılan çocuk, kardeşleri ve annesi koruma altına alındı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da elinde bira şişeleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 6 yaşındaki kız çocuğu K.C. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Eşinden şiddet gördüğü öne sürülen anne D.C. ve K.C. ile iki kardeşi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi\'ne yerleştirerek koruma altına alındı.

Dün sosyal medyada bir kız çocuğunun elinde üç bira şişesiyle çekilen fotoğrafının paylaşılması, tepkiye yol açtı. Bunun üzerine harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, fotoğraftaki çocuğun merkez Sarıçam ilçesine Çiçekli Mahallesi\'nde yaşayan bir ailenin kızı olduğu tespit edildi. Polis ekipleriyle ailenin evine giden yetkililer, kız çocuğu K.C., iki kardeşi ve annesi D.C.\'yi Sarıçam Polis Merkezi\'ne getirdi. Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen D.C. ve 3 çocuğu daha sonra Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine yerleştirerek koruma altına alındı. Şiddet uyguladığı öne sürülen baba D.C. hakkında ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"18.12.2018 tarihinde sosyal medyada elinde alkol şişesi olan çocuğun paylaşımları ihbar olarak kabul edilmiş olup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce konuyla acilen ilgilenildiği, çocuğun, kardeşleri ve annesi ile birlikte kuruluşumuzda koruma ve bakım altına alındığını, il müdürlüğümüzce ailenin durumunun takibinin yapılacağı hususunu kamuoyuna saygıyla sunarız\" denildi.

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