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Yaşam

İçki satana çivili sopa

Ankara Keçiören’de içki sattığı için dayak yiyen büfeci Metin Şahin’in, olay sırasında kaydedilmiş video görüntüleri yayınlandı.

27 Ağustos 2008 03:00

Ankara Keçiören’de içki sattığı için dayak yiyen büfeci Metin Şahin’in, olay sırasında kaydedilmiş video görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde 2 zabıta, ellerindeki çivili sopalarla dükkana girip büfeci Metin Şahin’i dövüyor. Şahin’in tişörtü yediği dayağın şiddetiyle paramparça oluyor. Hızını alamayan zabıtalar daha sonra büfedeki dondurma dolabının camını da yumruklayarak ve sopayla vurup kırıyor. Ayrıca büfedeki bazı eşyalara da zarar veriyor..


Büfeci Metin Şahin, dayaktan sonra bu hale geldi.

'Kasten yaralama' ve 'mala zarar'

Büfeciyi içki sattığı ve saat 23:00’da dükkanını kapatmadığı için dövdüğü iddia edilen zabıtalar hakkında açılan soruşturmada bu görüntüler de incelenecek.

Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu Savcısı Mehmet Cihan Kısa’nın yürüteceği soruşturma kapsamında, şikayetçi Metin Şahin ile Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli şüpheliler B.Ş. ve E.G’nin ifadelerine başvurulacak. Soruşturma “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından yürütülecek.

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