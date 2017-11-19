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Yaşam

İçki içmek, yabancı dilde konuşmayı kolaylaştırıyor

Düşük miktarda alkol tüketen kişiler, yabancı dildeki kelimelerin telaffuzunda daha başarılı oluyor

19 Kasım 2017 17:22

Çeviri - Gonca Tokyol

İngiliz ve Hollandalı araştırmacıların gerçekleştirdiği çalışma, düşük düzeyde alkol tüketiminin yabancı dilde konuşmayı kolaylaştırdığını ortaya koydu. 

Time'dan Amanda MacMilan’ın haberine göre, alkol tüketiminin yabancı dildeki akıcılık konusundaki etkilerine dair araştırma, Psikofarmoloji dergisinde (Journal of Psychopharmacology) yayınlandı. Hollanda’nın Almanya sınırına yakın bölümünde bulunan Maastricht Üniversitesi öğrencisi, ana dili Almanca olan ve Hollandaca yeterlilik sınavını yeni veren 50 katılımcıdan, 2 dakika boyunca Hollandaca konuşmalar istendi. Bir gözlemciyle yapılan muhabbet öncesinde katılımcıların yarısına su, yarısına ise 70 kilogramlık bir kişiye yarım litre oranında bira verildi. 

Konuşmalar kaydedildi ve katılımcıların alkol aldığını bilmeyen ana dili Hollandaca olan iki uzman tarafından değerlendirildi. Katılımcılardan da ne kadar akıcı konuştuklarını değerlendirmeleri istendi. 

Alkol tüketimi, katılımcıların kendilerini değerlendirmeleri konusunda herhangi bir farka yol açmasa da kayıtları dinleyenler, içki içenlerin daha iyi bir performans sergilediği tespitinde bulundu. Konuşmaları dinleyen uzmanlar, alkol tüketen katılımcıların özellikle telaffuz konusunda daha iyi olduğunu ifade etti. 

Araştırmada katılımcıların düşük oranlarda alkol tükettiğini ifade eden çalışmanın yazarları, tüketimin artması durumunda pozitif etkinin ortadan kalkabileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda, katılımcıların konuşma öncesinde içki içtiklerini bildikleri için görülen pozitif etkinin biyoloji mi yoksa psikolojik mi olduğunun da kesin olmadığının altı çizildi. 

 

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