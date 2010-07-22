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Yaşam

İçki içip çevereyi rahatsız edince, tabelayla özür diledi

Trabzon'da içki içip çevreye rahatsızlık veren bir kişi, mahalle sakinlerinden özür dilemek için çok ilginç bir yol seçti.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Trabzon’da içki içip çevreye rahatsızlık veren bir kişi, mahalle sakinlerinden özür dilemek için ilginç bir yol seçti. Çok içtiği zaman ne yaptığını hatırlamadığını anlatan Kadir Köz, oturduğu evin duvarına bir yazı asarak mahalleliden özür diledi.


İlginç olay Esentepe Mahallesi Şehit Ayhan İnce Kara Caddesi’nde meydana geldi. Kendisine ait 3 katlı binada yalnız yaşayan ve özel bir şirkette çalışan 36 yaşındaki Kadir Köz, içki içtikten sonra çevreye rahatsızlık verdiği yolunda mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine evin duvarına, “Verdiğim rahatsızlık için kusura bakmayın. Ettiğim küfürler benimdir. Bilcümle Arafilboyundan özür dilerim” yazısını astı.


İlginç özür sonrasında DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Köz, içkinin iyi bir şey olmadığını belirterek, “Hele hele aşırısı hiç iyi değildir. İçtiğim zaman ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çevremdeki insanlar yaptıklarımı anlatınca inanamıyorum. Alkollü halimden utanç duyduğum için dışarı çıkmaya yüzüm kalmadı. Bu nedenle de mahallemeden, çevremden ve komşularımdan özür dileme amacıyla yazıyı astım” d0edi.

Üç gündür asılı olan tabelayı gören çevre sakinleri de Kadir Köz’ün özünde iyi bir insan olduğunu belirterek, “Umarız biraz daha az içer” temennisinde bulundular.

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