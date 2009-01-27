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Sağlık

İçki içen erkeğin seks performansı daha yüksek

Erkeğin cinsel performansını olumsuz yönde etkileyen ve hatta ereksiyon problemine yol açtığı bilinen alkol, suçsuz bulundu.

27 Ocak 2009 02:00

Erkeğin cinsel performansını olumsuz yönde etkileyen ve hatta ereksiyon problemine yol açtığı bilinen alkol, suçsuz bulundu.

Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, alkolü çok tüketen erkeklerin yatakta diğer hemcinslerine göre daha iyi bir performans sergilediği ortaya çıktı.

Bin 580 Avustralyalı erkek arasında yapılan araştırmada, alkolü çok tüketmeyen erkeklerin bile ağzına bir damla alkol koymayanlara göre yüzde 30 daha az cinsel iktidarsızlık yaşadığı saptandı.

Cinsel Tıp Gazetesi'nde yayımlanan araştırma, haftada beş gün, günde dört bardak içkinin, erkeklerin ereksiyon olmasına olumlu etki yaptığını belirtirken, hafta sonları içicileriyle çok içenlerinse, günde veya haftada bir tek atanlara göre cinsel iktidarsızlık sorunuyla karşılaşmadığını gösteriyor.

Bu konuda en büyük problemi yaşayanlarsa bir dönem içkiyi fazla tüketip artık bırakmış olanlar. Bu gruptaki erkeklerin çeşitli kalp rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kaldığı ve yatakta üstün bir performans sergilemekte zorlandığı tespit edildi.

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