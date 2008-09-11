İçki dayağına suç duyurusu

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Ankara Keçiören'de "zabıta görevlileri tarafından dövüldüğü" öne sürülen Metin Şahin'in, Belediye Başkanı Turgut Altınok ve bazı belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.Esnaf Metin Şahin, babası Pirfani Şahin ve avukatı Alev Yıldırım ile Ankara Adalet Sarayı'na geldi.Pirfani Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, geçtiğimiz günlerde, Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Bahri Şahin ve Ercan Gültekin hakkında başlattığı soruşturma kapsamında ifade vereceklerini söyledi.Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Aktaş, Zabıta Müdür Vekili İsmet Öztürk, zabıta görevlileri Bahri Şahin ve Ercan Gültekin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.Şahin, ayrıca olay günü görevli polisler hakkında daha önce şikayette bulunduklarını belirterek, polislerle ilgili soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye gittiklerini söyledi.Metin Şahin'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Aktaş, Zabıta Müdür Vekili İsmet Öztürk, zabıta görevlileri Bahri Şahin ve Ercan Gültekin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep ediliyor. Dilekçede, bu kişiler hakkında "azmettirme", "işkence", "eziyet","tehdit", "mala zarar verme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında işlem yapılması istendi.