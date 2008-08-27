İçki dayağına Meclis el attı



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Keçiören'de bir esnafın zabıta ekibi tarafından darp edildiği iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç

duyurusunda bulunduğunu, Keçiören Belediyesinden de bilgi istediğini bildirdi.

Üskül, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 20 Ağustosta gönderdiği yazıda, "iddiayı takdire sunduğunu" belirtti. Ayrıca Keçiören Belediye Başkanlığına da bir yazı gönderdiğini, "19 Ağustos tarihli gazetelerde Metin Şahin isimli esnafın saat 22.45

itibarıyla açık olması nedeniyle görevli zabıta memurları tarafından darp edildiği yönünde haberler yayımlandığını" anımsattığını ifade eden Üskül, olayla ilgili belediyenin başlattığı ya da başlatılacak işlemler hakkında komisyona bilgi verilmesini istediğini kaydetti.

