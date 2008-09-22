İçki dayağı Çankaya'ya çıktı!

Ankara, Keçiören’de, daha önce bir büfenin içki sattığı için zabıtalardan odunlarla dayak yemesinin ardından, bu kez başkentin göbeğinde, Çankaya’da benzer bir olay nedeniyle bir marketçi şikâyetçi oldu.





Turan Güneş Bulvarı üzerinde, polis karakoluna 300 metre uzaklıktaki Çiftlik Market’in sahibi Müslüm Göksu’nun burnunu kıran üç saldırgan, müşterileri de içki almamaları yolunda tehdit ettikten sonra, "Şikayetçi olursanız burayı tararız" diyerek kaçtı.

Markette bulunan kameraların kaydettiği saldırıyla ilgili olarak Göksu, Yıldız Polis Karakolu’na başvurarak şikâyetçi oldu. Göksü, karakoldaki ifadesinde olayı şöyle anlattı:



İçki alanlara da taciz



"Marketin sahibiyim. Saat 02.00 sıralarında, daha önce simalarını tanıdığımız müşterilerimizden olan Haluk, Nedim ve ismini bilmediğim üçüncü şahıs marketimin önünde içki alan müşterilerimizi taciz ettiler. Ekmek aldıktan sonra bana da ’Neden içki satıyorsun’ dediler. ’İsteyen içer istemeyen içmez zorla kimseye bir şey satmıyorum’ dedim. Marketten dışarı çıktılar. Bir anda ne olduğunu anlayamadım. ’Mübarek gün sen neden içki satıyorsun?’ deyip içeriye girdiler.



Bir de küfür ettiler



’Sizin kökünüzü kazırım haritadan silerim. Sizi evinizden alırım, senin ananı avradını s... Sülaleni s...’ dediler. Sonra sağı solu dağıtıp ellerine geçirdikleri şişeleri bana ve işçim Halil İbrahim Serben’e atmaya başladılar. Haluk K.’nın amcasının oğlu arkamdan dolandı ve bize ait bıçağı tezgáhtan alarak boynuma dayadı. ’Keserim, öldürürüm. Gerekirse burayı tararım’ dedi. Ben Nedim isimli şahsın belinde tabanca gördüm. Attıkları votka şişesi kafama isabet etti. Ayrıca tekme ve yumrukla beni ve işçimi darp ederek gittiler.



Markette kamera olduğunu anlayınca geri gelip kamera görüntülerin istediler ve ’Vermezseniz keleşle tararım burayı’ dediler. Kamera kayıt cihazını bulamadan polis otosunu görünce gittiler.



Polisi sakın aramayın



Giderken de ’Polise bildirmeyeceksiniz’ dediler. Market sahibi Göksu, saldırganların marketten içki alan gençleri taciz ettiklerini de söyledi. Göksu, "Alkollü içki alan gençlere de ’Ramazanda ne içkisi içiyorsunuz lan’ diyerek azarladılar. Gençler karşılık vermedi. Ama arkalarından gidip kapının önünde de içki alan gençlere ’Si... gidin, ramazanda içki içiyorsunuz it oğlu itler’ diye bağırdılar" iddiasında bulundu. Kamera kayıtlarında ise iki genç kızın saldırı sırasında yaşadığı şok gözleniyor. Görüntülere göre, genç kızlar, önce tezgâhın arkasına sonra da merdivenlerden aşağıya inerek bodrum katına gizlenip olaydan kurtuluyorlar.



1.5 dakika süren dehşet



Marketin güvenlik kamerasının 1 dakika 46 saniye süren kayıtlarında, üç kişinin hem market sahibini hem de çalışanını darp ettiği ve marketi dağıttığı açıkça görülüyor. Üç kişi marketi dağıtırken siyah montlu biri ekmek bıçağı ile Göksu’nun üzerine yürüyor. Takım elbiseli kişi de şişeleri Göksu’ya fırlatıyor. Saldırganlar daha sonra marketten çıkıp uzaklaşıyor.

