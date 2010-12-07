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Politika

İÇİŞLERİNDEN DAYAKLI PROTESTOYA İNCELEME ANTALYA (A.A)

07 Aralık 2010 13:14

-İÇİŞLERİNDEN DAYAKLI PROTESTOYA İNCELEME  ANTALYA (A.A) - 07.12.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle buluşması sırasında eylem yapan öğrencilere polisin müdahalesine ilişkin, ''Bunlar kendi sisteminde incelenir, biz de inceletiyoruz'' dedi. Polis Akademisi Başkanlığı ile Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu'nun açılışına katılan İçişleri Bakanı Atalay, gazetecilerin, Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle buluşması sırasında eylem yapan öğrencilere polisin müdahalesine ilişkin soruya ''Bunlar kendi sisteminde incelenir, biz de inceletiyoruz'' yanıtını verdi.

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