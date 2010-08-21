-İÇİŞLERİ'NDEN BÜYÜKŞEHİR AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyükşehir Belediyesi olma kriterlerine sahip illerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılması talimatı verildiği, Bakanlıkça bir çalışma başlatıldığı ancak çalışmanın henüz tamamlanmadığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında büyükşehir belediyesi olacak illere ilişkin haberlere yer verildiği belirtilerek, konuya açıklık getirmek bakımından açıklama yapılması gereği duyulduğu ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda büyükşehir belediyesi olma kriterlerinin belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, ''Bu kapsamda Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyükşehir Belediyesi olma kriterlerine sahip illerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılması talimatı verilmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımızca bir çalışma başlatılmıştır. Halen çalışma tamamlanmamış, bir liste de belirlenmemiştir'' denildi. Şanlıurfa'da sivil toplum örgütleriyle yapılan bir toplantıda, konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın böyle bir çalışma yapıldığını ifade ettiğine değinilen açıklamada, Bakan Atalay'ın bazı örnekler zikrettiği belirtildi. Ancak, bir liste verilmediği vurgulanan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.