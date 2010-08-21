T24 LogoT24 Logo
Politika

İÇİŞLERİ'NDEN BÜYÜKŞEHİR AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2010 20:07

-İÇİŞLERİ'NDEN BÜYÜKŞEHİR AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyükşehir Belediyesi olma kriterlerine sahip illerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılması talimatı verildiği, Bakanlıkça bir çalışma başlatıldığı ancak çalışmanın henüz tamamlanmadığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında büyükşehir belediyesi olacak illere ilişkin haberlere yer verildiği belirtilerek, konuya açıklık getirmek bakımından açıklama yapılması gereği duyulduğu ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda büyükşehir belediyesi olma kriterlerinin belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, ''Bu kapsamda Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyükşehir Belediyesi olma kriterlerine sahip illerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılması talimatı verilmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımızca bir çalışma başlatılmıştır. Halen çalışma tamamlanmamış, bir liste de belirlenmemiştir'' denildi.  Şanlıurfa'da sivil toplum örgütleriyle yapılan bir toplantıda, konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın böyle bir çalışma yapıldığını ifade ettiğine değinilen açıklamada, Bakan Atalay'ın bazı örnekler zikrettiği belirtildi. Ancak, bir liste verilmediği vurgulanan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24