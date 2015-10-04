İçişleri, Şırnak'taki fotoğraf için soruşturma başlattı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın paylaşarak, "Bu fotoğrafa iyi bakın. Önceki gün Şırnak'ta çekildi. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü" dediği, Şırnak'ta bir cansız bir bedenin zırhlı aracın arkasına bağlanarak çekildiğini gösteren fotoğraf için İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı zırhlı polis aracına bağlanan iple sürüklenen cansız bedenle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturulma başlatıldığını açıklayan bakanlığın açıklaması şöyle:

“Sosyal medyaya yansıyan ve Şırnak’ta yaşandığı iddia edilen hadiseyle ilgili soruşturma açılmıştır. İddialar tüm boyutlarıyla araştırılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.Terörle mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürülecektir.”