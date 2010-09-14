-İÇİŞLERİ, OKULLARDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINI İSTEDİ ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - İçişleri Bakanlığı, okullarda şiddet olaylarının önlenmesi ile öğrencilerin zararlı madde ve diğer alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik genelge yayımladı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen ''okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanması'' konulu genelgede, çocukların çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarında yetiştirilmesinin temel amaç olduğu vurgulandı. Güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması, muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi için 2007'de İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında ''Güvenli Okul-Güvenli Eğitim'' projesinin imzalanan protokolle yürürlüğe girdiği hatırlatılan genelgede, protokol ile okullarda meydana gelmesi muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi ile öğrencilerin zararlı madde ve diğer alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ifade edildi. Protokol kapsamında alınan önlemlerle 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerinde okullar ve çevresinde meydana gelen şiddet ve şiddet içerikli olayların azalmasında başarı sağlandığı vurgulan ve başarıların kalıcı kılınmasının, okullarda güvenli ve huzurlu ortamın sağlanmasının öncelikli hedef olduğu anlatılan genelgede, önlemlerin 2010-2011 eğitim ve öğretim döneminde de hassasiyetle sürdürüleceği belirtildi. Bu çerçevede, okulun yakın ve uzak çevresinde koruyucu ve önleyici güvenlik önlemlerinin alınması, öğrencilerin şiddet ve şiddet içeren olaylara karşı korunması, öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik önlemlerin alınması, okul giriş çıkışlarında, trafik ve asayiş yönünden alınan önlemlerin arttırılması, öğrencilerin ruhsal, bedensel ve cinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek müstehcen neşriyattan ve diğer olumsuz unsurlardan korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, öğrencilerin yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulmasına karşı gerekli önlemlerin alınması, okulların yakın çevresinde bulunan umuma açık yerler, internet kafeler, elektronik oyun salonları ile park ve bahçelere yönelik denetimlerin arttırılması gerektiği kaydedildi.