İçişleri Müsteşarlığı'nda devir teslim; Selami Altınok, görevi Muhterem İnce'ye devretti

Kabinedeki sürpriz revizyonun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de görev değişikliği yapıldı. 17 Aralık operasyonunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan, ardından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Selami Altınok, son Valiler Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü oldu. Altınok, koltuğunu eski Artvin Valisi Muhterem İnce'ye devretti.

Altınok, yaptığı veda konuşmasında, şunları söyledi:

"Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin bir bölümünü oluşturan polis teşkilatımızda tekrar görev almanın mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için, terör belasından kurtulabilmek için, hukuk sınırları içinde hükümetimizin emri ve direktifleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Diğer teşkilatlarımızda, jandarmamızda, valilerimizde, kaymakamlıklarımızla birlikte kutsal olan bu görevde iyi işler çıkarmaya gayret ettik, inşallah vatana millete layık hizmet etmişizdir diye düşünüyorum. Sayın müsteşarımıza başarılar diliyorum, yıllarca beraber çalıştık, beraber görev yaptık. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz ama görevimiz süresince bize yardımcı olan jandarmamıza, valilerimize, sayın bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların iyi niyetli ve gayretli çalışmaları olmasaydı herhalde yaptıklarımızı büyük ölçüde yapamazdık. Müsteşarımıza da Allah yardımcı olsun, inşallah güzel işler yapmak nasip olur."

Görevi teslim alan Muhterem İnce de teşekkür konuşmasında şunları ifade etti:

"Ben sayın müsteşarım diye hitap etmek istiyorum. Şimdi Emniyet Genel Müdürü olarak bu bayrağı taşıyacağız inşallah. Böylesine ulvi bir göreve geldiğimizin bilincindeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Böylesine ulvi bir görevi de bir meslek büyüğüm, abimden devralmanın da mutluluğu içindeyim. En büyük hedefimiz milletin asayişini, huzurunu sağlamak. Sayın Süleyman Soylu bakanımızın öncülüğünde mesai gözetmeden tüm gayretimizi göstereceğiz. Huzurumuzu bozmak isteyen güçlere, terör örgütlerine de gereken dersi vereceğiz. Güzel bir çalışma ortamı var İçişleri Bakanlığımızda, inşallah bu hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyorum. Ben Sayın müsteşarımıza, yeni emniyet müdürümüze teşekkür etmek istiyorum."