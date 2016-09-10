6 ilin valisi değişti, 4 vali merkeze çekildi, emniyete yeni genel müdür atandı

OHAL kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 Eylül 2016 tarihli ve 29 bin 827 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Uzun zamandır beklenen valiler ve emniyet müdürleri atamaları yapıldı, 6 ilin valisi değişti, 4 vali ise merkeze alındı. Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz merkez valisi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok atandı. Ankara Valiliği görevine Hatay Valisi Ercan Topaca atanırken, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ise merkez valisi oldu.

İçişleri Bakanlığının 7 Eylül tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun aynı tarihte aldığı karara göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Altınok, Emniyet Genel Müdürü oldu.

Artvin Valisi Muhterem İnce, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına, Hatay Valisi Ercan Topaca, Ankara Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Ömer Doğanay, Artvin Valiliğine, Bakanlık Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Orhan Tavlı, Çanakkale Valiliğine, merkez valisi Erdal Ata, Hatay Valiliğine, merkez valisi Hasan İpek, Sinop Valiliğine, İzmir Vali Yardımcısı Zülkif Dağlı, Düzce Valiliğine getirildi.

Dört vali merkeze alındı

Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Çanakkale Valisi Hamza Erkal ve Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya ise merkeze alındı.

İçişleri Bakanlığı da yaptı

1966 Erzurum doğumlu Selami Altınok, Kasım 2015'te yapılan Türkiye genel seçimleri öncesinde, 28 Ağustos 2015 itibariyle Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan geçici seçim hükümetinde İçişleri Bakanı olarak yer aldı.

Altınok, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu. Akkışla Kaymakam Vekilliği, Almus, Güroymak, Erciş, Terme ve Serik Kaymakamlıkları, Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı.

Ağustos 2012 tarihi ve 2012/3511 sayılı kararnameyle Aksaray Valisi olarak atandı.

17 Aralık 2013'teki "yolsuzluk ve rüşvet operasyonu" sürecinde görevden alınan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yerine vekaleten atandı. 16 Şubat 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle merkez valisi oldu ve asaleten İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Başbakanlık uçağıyla İstanbul'a gelmişti

Selami Altınok 20 Aralık 2013'te, önce Ankara'da o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan'la görüşmüş, ardından Erdoğan'la beraber Başbakanlık uçağıyla İstanbul'a gelmişti. Selami Altınok, yine o dönem İstanbul Valisi olan Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitmiş ve atandıktan bir kaç saat sonra yeni görevine başlamıştı. Selami Altınok ile o dönem İstanbul Valisi olan Hüseyin Avni Mutlu yaklaşık 3 saat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüşmüştü.

Çapkın ve Mutlu artık cezaevinde

Altınok'un İstanbul mesaisinde birlikte çalıştığı Mutlu ve yerine geldiği Çapkın şimdi cezaevinde.

İstanbul'da 2010-2014 yılları arasında Valilik yapan Hüseyin Avni Mutlu, Gülen örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 246 mülki amir arasında yer alıyordu. Mutlu daha sonra Gülen örgütünün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2009 - 2013 yılları arası İstanbul Emniyet Müdürü görevini yürüten Hüseyin Çapkın da tutuklu.

Efkan Âlâ da bırakmıştı

Son olarak İçişleri Bakanlığı'nda bir değişim olmuştu. Gülen örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden 45 gün sonra, Efkan Âlâ İçişleri Bakanlığı görevini bırakmış, yerine Süleyman Soylu gelmişti. Başbakan Binali Yıldırım 31 Ağustos'ta, Âlâ'nın "görevden ayrıldığını" duyurmuştu.