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Yaşam

İçişleri müfettişleri şezlong denetimine çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kıyı ve sahillerde şezlong işgaliyle ilgili genelge yayımladığı öğrenildi

19 Eylül 2012 19:28

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sahillerin vatandaşların tarafından kullanılmasını sağlamak için harekete geçiyor. Mülkiye müfettişleri,  kıyıların vatandaşa kapatılıp kapatılmadığının denetimini yapacak. Valilik ve belediyelerin de bu konuda denetim yapıp yapmadıkları teftiş edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da kıyı ve sahillerde şezlong işgaliyle ilgili genelge yayımladığı öğrenildi. Genelgede, kıyıların halk tarafından serbest kullanılması için yerel idareler ile valilikler dikkatli  olmaya çağırıldı.

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu, geçtiğimiz Mayıs ayında "Kıyı İşgalleri" taslak raporunu tamamlamıştı. Kıyı işgallerinin tek tek tespit edildiği raporda,  etkin mücadelenin en önemli ayağı olarak  denetim gösterilmişti.  Raporda, “ Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde söz konusu sorunun giderilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak son derece yetersiz oldukları anlaşılmıştır. Özel işletmeler halkın kıyıları kullanım hakkını engelliyor” denmişti.  TBMM’nin  raporundan sonra İçişleri Bakanlığı kıyı denetimlerini ajandasına aldığı belirtildi.

 TBMM’nin raporunun çarpıcı bölümleri şöyle:

- Kıyılar özel işletmelerce duvar, çit, tel örgü çekmek, şezlong, şemsiye konulmak veya özel güvenlik görevlileri tutulmak suretiyle kullanımı engelleniyor.

- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine haksız işgalin karşılığı olarak alınan ecrimisilin uygulamada kıyı kullanımının sınırlanmasının haklı gerekçesi olarak algılanıyor.

- Kıyı mevzuatının öngördüğü üzere kıyılarda farklı kurumların denetim yapma ve kıyı işgallerini kaldırma noktasında sorumluluğu bulunuyor.

- Kurumlar arasında eşgüdümün sağlanamaması nedeniyle yetki-görev çatışmasın ortaya çıkıyor ve bu durum denetim etkinliğini azaltıyor.

- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında kalan alanlardaki uygulamaları kontrol etmekle görevli belediyeler, teknik imkansızlıklar ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonsuzluklar sebebiyle işgalleri önlemek ve gidermek konusunda yetersiz kalıyor.

- Ecrimisil ödeyen özel işletmeler kıyıların tasarrufuyla ilgili olarak kendilerini hak sahibi görüyor ve halkın kıyıları kullanım hakkını engelliyor.

- Ecrimisilin uygulanması ve halkın kıyılardan yararlandırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin denetimlerin yürütülmesi konusunda yerel idari birimler yetersiz kalıyor.

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