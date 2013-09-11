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Politika

İçişleri: 'Muaz-el Hatip Taburu' isimli bir örgüt yok

İçişleri: Adana’da Alevilere karşı cihat çağrısı yapan Muaz-el Hatip Taburu isimli bir örgüt yok

11 Eylül 2013 14:10

Hülya Karabağlı / Ankara

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana’da Alevilere karşı cihat çağrısı yapan örgüte ilişkin sorusuna, “Muaz-el Hatip Taburu isimli bir örgüt yok olmadığı” yanıtı verdi. Bakanlık,  Alevilerin katledileceğini yazan bildirilere ‘asılsız’ dedi. Tanrıkulu, geçtiğimiz Nisan ayında Adana’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a destek veren Alevilerin başlarının gövdelerinden ayrılacağı bildirilerini gündeme getirmiş, “Şeyh Muaz-el Hatip Taburu” adlı örgütü sormuştu.  Bakanlık, Tanrıkulu’nun soru önergesine şöyle yanıtladı:

 

‘Muaz-el Hatip taburu’ diye örgüt yok

 

“Önergeye konu edilen olaya ilişkin yapılan araştırmada; Muaz-el Hatip Taburu isimli bir örgütün olmadığı ve bildirilerin asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde bildiri benzeri provokatif eylemlere karşı duyarlı olunması, böyle bir konu ile karşılaşıldığında derhal güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiği hususunda bilgilendirmeler yapılmış ve özellikle Alevi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları semtlerdeki güvenlik tedbirleri tekrar gözden geçirilmiştir.

Vatandaşlarımız arasında korku ve endişe oluşturmaya yönelik eylemi planlayan ve faaliyetlerde bulunan şahısların tespitine yönelik adli çalışmalar devam etmektedir.

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